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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار مخفضة.. إقامة معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقامة معارض أهلاً مدارس بجميع مراكز ومدن المحافظة لعرض وبيع جميع المستلزمات والأدوات المدرسية ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور.

وأشار المحافظ إلى أن معارض أهلاً مدارس يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وكراسات وأقلام وغيرها من الأمور التي يحتاجها الطلاب.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وتوفير احتياجات الطلاب وأولياء الأمور من المستلزمات الدراسية بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق.

جدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بمراكز (الزقازيق - كفر صقر - أبو كبير - مشتول السوق - فاقوس - الحسينية - بلبيس - منشأة ابو عمر - منيا القمح) ، قد أنتهت من أقامه معارض أهلاً مدارس لتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار وأصحاب المكتبات للمشاركة في معرض أهلاً رمضان بكل مركز ومدينة لسد احتياجات الطلاب من كشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها من المستلزمات الدراسية بتخفيضات عن أسعار السوق وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

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