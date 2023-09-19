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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجمعة.. بدء فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون بمدينة الغردقة

المهرجان الدولي للفنون
المهرجان الدولي للفنون

 تبدأ يوم الجمعة المقبل، فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية، بمدينة الغردقة، والمقامة خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، ثم يعقبها أيضا معرض دولي للأعمال الفنية المنتجة، حتى يوم 10 أكتوبر القادم.

وذكر المركز الإعلامي للمهرجان- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن المهرجان يضم 35 فنانا ومبدعا من 15 جنسية مختلفة حول العالم، حيث يعد حدثًا فنيًا وثقافيًا فريدًا من نوعه، لتنشيط السياحة، ومدته عشرة أيام، ويتميز ببرنامج مثمر يعزز فرص للفنانين لإنتاج وإبداع مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والإبداعية، والتي يتم عرضها في معرض دولي. 


ويشمل المهرجان ملتقى فنيًا وندوات للفنانين وورش عمل ومتحدثين من مختلف المجالات الفنية، وأيضا معرضًا دوليًا وحفلًا وعرضًا موسيقيًا. 

من جانبها.. قالت ملك شنودة المدير التنفيذي والمشرف على فعاليات المهرجان، إن ما يميز الحدث هو التقاء فنانين ومبدعين من مختلف الجنسيات والثقافات والتخصصات، مما يساعد على تبادل حقيقي للخبرات بينهم، وأيضا لتهيئة بيئة داعمة للحوار بين الثقافات فيما بينهم.

وأشارت إلى أن برنامج المهرجان يهدف إلى خلق بيئة خصبة للفنانين المشاركين ليجدوا مصدر إلهام له تأثير مباشر وغير مباشر على تطوير ممارساتهم الفنية ويخلق تحديات جديدة للابتكار، كما يساهم المهرجان في تنشيط السياحة ودعمها بشكل مباشر من خلال التقاء الثقافات المختلفة.

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