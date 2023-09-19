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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاة شقيقه غرقًا.. شاهد أحدث ظهور لـ عمر حسن يوسف

عمر حسن يوسف
عمر حسن يوسف

حالة حزن شديدة سيطرت على الفنان عمر حسن يوسف، بعد وفاة شقيقه «عبدالله» غرقا في الساحل الشمالي يوم 30 يوليو الماضي.


وفي خطوة جديدة، قام عمر حسن يوسف، بنشر عبر حسابه على تطبيق انستجرام، صورة له فى إحدى المدن الساحلية مع كلبه بعد أن ابتعد عن السوشيال ميديا، منذ وفاة عبدالله. 

 

ورحل عبد الله حسن يوسف، نجل الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الشهر الماضي، عن عمر يناهز 35 عاماً بعدما تعرض للغرق فى إحدى القرى بالساحل الشمالى.


عبد الله حسن يوسف هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودى رغم دراسته للطيران في أوكرانيا والإعلام في بيروت إلا أنه لم يدخل مجال التمثيل مثل شقيقه الأكبر عمر، حيث إنه لم يهو العمل بالفن، والفنان حسن يوسف له أربعة أبناء ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله.

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_٠٣٥٥١٨
IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_٠٣٥٣٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_٠٣٥٣٤٠

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