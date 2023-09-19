أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية لدعم المرضى بـ 5 قرى

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، تنظيم جمعية الأورمان، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضا من غير القادرين بقرى النخاس والحلبي وكفر الأشراف بمركز الزقازيق، وقريتي كفر النصيري وهربيط بمركز أبو كبير، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ الشرقية.

وأضاف وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم القافلة جاء ضمن حزمة من المساعدات والدعم في إطار خطة عمل مكتمله، أولها المنظومة الطبية المعنية بتقديم الخدمات الطبية لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لـ 44 حالة.

ونوه بأنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت قيادة عبدالحميد الطحاوى لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية.