هجرة أفيال زيمبابوي إلى بوتسوانا بسبب شح المياه.. فيديو

عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا عن هجرة أفيال زيمبابوي إلى بوتسوانا بسبب شح المياه .
وهناك عدد كبير من الحيوانات تغادر متنزه هوانج الوطني إلى بوتسوانا المجاورة".
ويضم متنزه هوانج الذي تبلغ مساحته نحو 14600 كيلومتر مربع، نحو 50 ألف فيل.
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عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا عن هجرة أفيال زيمبابوي إلى بوتسوانا بسبب شح المياه .
وهناك عدد كبير من الحيوانات تغادر متنزه هوانج الوطني إلى بوتسوانا المجاورة".
ويضم متنزه هوانج الذي تبلغ مساحته نحو 14600 كيلومتر مربع، نحو 50 ألف فيل.