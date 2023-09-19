هجرة أفيال زيمبابوي إلى بوتسوانا بسبب شح المياه.. فيديو

عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا عن هجرة أفيال زيمبابوي إلى بوتسوانا بسبب شح المياه .

وهناك عدد كبير من الحيوانات تغادر متنزه هوانج الوطني إلى بوتسوانا المجاورة".

ويضم متنزه هوانج الذي تبلغ مساحته نحو 14600 كيلومتر مربع، نحو 50 ألف فيل.

