موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن أدوية الأورام لا بد أن يكون مكانها الرئيسي في المستشفيات، مشيرا إلى أن المخزون لجميع الأدوية للأورام يكفي لمدة 6 شهور.

شاهد الفيديو:

وقال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن أدوية الأورام التي تباع للقطاع الخاص، هذه الأدوية موجودة في صيدليات الدولة الحكومية، مؤكدا أنه يجب على المواطن الاتصال برقم 15301 لمعرفة أماكن تواجد الأدوية.

وتابع رئيس شعبة الأدوية، أنه كان بالفعل هناك نقص في كبسولات الجيلاتين ولكن بالتواصل والتنسيق مع هيئة الدواء تم التفاعل مع مصنعين محليين لتجاوز الأزمة، مؤكدا أن مصر لديها مصنعين لتصنيع كبسولات الجيلاتين.