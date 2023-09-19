محافظ الأقصر يتفقد سير الأعمال بمشروع الصرف الصحي المتكامل

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، سير الأعمال بمشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر والذي يخدم قرى مدن أسنا والطود وهو أحد البرامج التي يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 ملايين يورو، وذلك في إطار جهود الدولة لتوصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي لقرى ونجوع المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستدامة من خلال عدة مشروعات استثمارية.



وأكد محافظ الأقصر على جهود الدولة لتوصيل كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، متقدماً بالشكر لكافة القائمين على المشروع.



وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بمحافظة الأقصر لضمان تقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر سالم أحمد السيد، أن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر بإجمالي عدد سكان حوالي 210 آلاف نسمة بعدد 2 تجمع قروي هما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحي متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال 18 شهرا من تاريخ بدئه.



رافق محافظ الأقصر في جولته رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر ومسؤول مشروعات حياة كريمة بالأقصر ومهندسة مروة محمد علي رئيس وحدة المشروع، ومهندس محمود صالح مدير عام مشروعات الشركة ومحمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود.