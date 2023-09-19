عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد سير الأعمال بمشروع الصرف الصحي المتكامل

محافظ الأقصر يتفقد
محافظ الأقصر يتفقد سير الأعمال بمشروع الصرف الصحي

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، سير الأعمال بمشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر والذي يخدم قرى مدن أسنا والطود وهو أحد البرامج التي يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 ملايين يورو، وذلك في إطار جهود الدولة لتوصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي لقرى ونجوع المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستدامة من خلال عدة مشروعات استثمارية.


وأكد محافظ الأقصر على جهود الدولة لتوصيل كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، متقدماً بالشكر لكافة القائمين على المشروع.


وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بمحافظة الأقصر لضمان تقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم. 


وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر سالم أحمد السيد، أن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر بإجمالي عدد سكان حوالي 210 آلاف نسمة بعدد 2 تجمع قروي هما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحي متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال 18 شهرا من تاريخ بدئه.


رافق محافظ الأقصر في جولته رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر ومسؤول مشروعات حياة كريمة بالأقصر ومهندسة مروة محمد علي رئيس وحدة المشروع، ومهندس محمود صالح مدير عام مشروعات الشركة ومحمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد تقدم الأهلي بهدف أمام المصري.. لاعب الزمالك السابق يتغزل بإمام عاشور

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة بأيام..والتعليم تحسم مصير الطلاب

فيات تيبو مستعملة سعرها 60 ألف جنيه فقط..فرصة لاتعوض

مخرج فيلم فوي فوي فوي: أعتذر للصحفيين على سوء التفاهم

"التعاون العسكري الفني".. إيران تعلن توقيع معاهدة أمنية طويلة الأمد مع روسيا

أول رد من عريس طلخا على إنفاق 12 مليون جنيه في حفل زفافه

كارثة غير مسبوقة.. استخدام الأقمار الصناعية لمساعدة فرق الإنقاذ في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبعاد ومقاطعة وتعهد|تفاصيل مثيرة في فضيحة القُبلة بمنتخب إسبانيا..وعقاب قاسي لـ اللاعبة

جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ