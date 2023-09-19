اشترِ شقتك بالتقسيط.. تعرف على تفاصيل التمويل العقاري من بنك إسلامي

تعتبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر تتنافس فيما بينها في توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.

يتيح بنك فيصل الإسلامي إمكانية تقديم الطلبات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والحصول على شقة سكنية بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.

ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي بالمبادرتين الخاصتين بالتمويل العقارى بأسعار عائد مخفضة (8% متناقص تدريجي) بحد أقصى لمدة 20 سنة, (3% متناقص تدريجي) بحد أقصى لمدة 30 سنة (أو سن المعاش أيهما أقرب)، خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني...

الشروط العامة التي تنطبق على المبادرتين



-يتم تمويل الأفراد من ذوي الدخل الثابت من موظفي القطاع الحكومى أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وأعضاء النقابات المهنية ومن في حكمهم أو أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.



-يتم تقييم سعر الوحدات السكنية من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصرى على أن يكون تقييما حديثا يعكس القيمة المالية للوحدة.

-أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

-يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة مرة واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقارى السابقة, بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقارى.

-أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمى. الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

-يتم الحصول على وثيقة تأمين على حياة المستفيد ضد العجز أو الوفاة (لا قدر الله) مجانا.

شروط التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي



إجراءات الحصول على تمويل



يقدم بنك فيصل الإسلامي لعملائه خدمة الحصول على وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسلوب المرابحة الشرعية.



قواعد عامة



-الفئات المستهدفة : الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

-المستفيد : مصري الجنسية مقيم (السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد).

-لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الإستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.

-التعامل على وحدات سكنية جاهزة ؛ وليست تحت الإنشاء ؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات ؛ مع التحقق من مستندات الملكية والحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة . تراخيص ؛ والتأكد من أن الوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة .

-يحق لمحدودي الدخل الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة ؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

-يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد ضد العجز الكلى والوفاة ؛ بعد توقيع العميل علي النموذج الخاص بذلك.

-يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري ؛ كما يمكن إستخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل ؛ على أن يكون تقييما حديثا ( لم يمض عليه أكثر من 3 شهور ).



أقل من محدودى الدخل ومحدودى الدخل



-تتعامل هذه الفئات مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.

-الحد الأقصى لفئه اقل من محدودى الدخل 2100 جم والحد الأقصى لفئه محدودى الدخل 3500 جم للأعزب و4750 جم للأسرة.

-مقدم الثمن : لا يقل عن10 %من قيمة الوحدة ( حد أدنى ).

-تمويل البنك: 90% من قيمة الوحدة ( حد أقصى ).

-معدل العائد: 5% سنوي( متناقص ) لفئه اقل من محدودى الدخل و7%سنوى (متناقص) لفئه محدودى الدخل .

-مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.

-فترة السداد : لا تتجاوز20عاما ؛ أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.

-قيمة القسط : في حدود 35% من صافى الدخل.

-عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية "تمليك" وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني .

-التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنك( حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جم حتى 25000 جــم ).