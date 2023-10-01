شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

في أعقاب الجدل الواسع الذي أثير حول اسمها في حكاية الخيانة الزوجية بين الفنان حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، قررت الممثلة حورية فرغلي الكشف عن هويتها وتبرئة نفسها من التهم التي وجهت لها.

وتأتي هذه الخطوة بعدما اتهمت ريم طارق حسن شاكوش بعلاقة غرامية مع امرأة تدعى بحرف الراء من اسمها، مما أثار الفضول لدى الجمهور وزاد من التكهنات حول هوية هذه المرأة.





الكشف عن الحقيقة

وخلال مقابلتها عبر منصة "يوتيوب"، نفت حورية فرغلي التهم والاتهامات التي وجهت إليها بالتورط في علاقة مع حسن شاكوش. وقد أكدت حورية فرغلي بكل صراحة أنها لم تلتقي بحسن شاكوش في أي وقت، ولكنها أبدت إعجابها بأعماله الفنية.

ورغم ذلك، كانت قلقة وزعلانة من تطورات القصة وطلاق ريم طارق. وفي تلك المقابلة، كشفت حورية عن اسم الممثلة التي اتُهمت بالتورط مع حسن شاكوش، وهي تحمل الحرف الثالث من اسمها "الراء".

تفاصيل القصة

وحسب كلام حورية فرغلي، قالت: "في مليون اسم، لماذا اختاروا اسمي؟ لم ألتقي بحسن شاكوش أبدًا، ولكني معجبة بأغانيه. لو كان هناك حب قوي بينه وبين ريم، لماذا يثيران هذه الضجة؟ هي تحبه كثيرًا وتغير عليه. لكنه يرفض الظهور أمام الناس كرجل مرتبط بامرأة." وقد كشفت حورية أن اسم الممثلة المشار إليها هو "سارة".

لماذا ارتبطت حورية بالقصة؟

ريم طارق كانت قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل القصة، حيث ذكرت أن حسن شاكوش قد خانها مع ممثلة مشهورة تعاني من وعكة صحية. ورغم عدم ذكر اسم الممثلة، إلا أنها أشارت إلى أن الحرف الثالث من اسمها هو حرف الراء، مما أثار استغراب وفضول الجمهور ودفعهم للبحث عن اسم الممثلة المشار إليها.

الاسم المذكور (سارة)

ريم طارق قد أشارت إلى أن الاسم الذي يتعلق به حسن شاكوش يحتوي على حرف الراء. وقد تسبب هذا الإشارة في توجيه الاهتمام نحو ممثلة أخرى تُدعى سارة.

انفصال حسن شاكوش وريم طارق

بعد حفل الزفاف المثير للجدل في مارس الماضي، انفصلا حسن شاكوش وريم طارق بعد أقل من شهرين. وقاما بتبادل الاتهامات في العلن، وأُعلِنَ طلاقهما في يوليو الماضي بعد تقديم محامي حسن شاكوش محضرًا يثبت انتهاء صلتهما كزوجين.

عالم الفن والمشاهير دائمًا ما يكون مليئًا بالأحداث والقصص المشوقة. ومع استمرار تطورات قصة حسن شاكوش وريم طارق، يبقى لدينا الكثير لمتابعته واستكشافه. يجب أن نتذكر دائمًا أن الشائعات والاتهامات قد تكون مجرد تكهنات وأقاويل، وأنه يجب التعامل معها بحذر وعقلانية.