خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

لم تكن أزمة شقيق أنغام وعائلته، هي الأولى في الوسط الفني، حيث سبقها عدد من النجوم الذين كشفوا وتحدثوا عن مشاكلهم الخاصة للجمهور.

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز الخلافات الأسرية في الوسط الفني.

شقيق أنغام يهاجم عائلته

وكان كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشور ناريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه.

وقال شقيق أنغام، في منشوره: «أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا؛ بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة... وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر».

وأضاف شقيق أنغام: «تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي؛ برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني؛ برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب».

وكتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشورا غامضا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم.

وكتب شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك: «مين السبب في دخول عماد الدين علي سليمان الشهير بـ عماد عبد الحليم مستشفي أبو العزائم الشهيره بعزل وتعذيب الحالات والمرضي لمدة شهرين .. وليه عماد رسم قبره علي ورقه مقطوعه قبل وفاته بأسبوع ..... قريبا تفاصيل اسرار خطيره».

وفي منشور آخر، كشف الموزع الموسيقي خالد سليمان -شقيق الفنانة أنغام- عن وجود سحر سفلي في منزل والده الموسيقار محمد علي سليمان، منشور بواسطة سيدتين (ماجدة ونادية) وأخرى مغربية.

وكتب شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك: «السحرة والدجالين دخلوا بيتنا ومين جابهم وبالاسامي ومين كان بيلاقي اعمال سحر مستخبيه في البيت بالصدفه اعمال و رموز مكتوبه بحبر احمر في ورق منتشره داخل البيت ومين ماجده وناديه والست المغربيه وعلاقتهم بالموسيقار محمد علي سليمان وتفاصيل كتير قريبا في فيديو».

حسن شاكوش وزوجته

في أول شهر سبتمبر الجاري، نشرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو آخر تتحدث فيه عن الأزمة وسر تراجعها عن التصالح مع طليقها، وسبب فيديو الاعتذار.

وقالت طليقة حسن شاكوش، إن هناك أشخاص تدخلوا للصلح، وطليقته اشترط عليها عمل هذا الفيديو، وكان من المفترض أن يتم نشر هذه الفيديوهات بعد رد كل الحقوق، لكنها لم تأخذ سوى متعلقاتها الشخصية من منزل طليقها فقط.

وأوضحت طليقة حسن شاكوش، أنها تعرضت لضغوط لتصوير فيديوهات التصالح، مشيرة إلى أن ترفض أن يتحمل أي شخص على حسابها، قائلة: «مش عايزة حد يعمل نفسه ملاك بجناحات على قفايا».

وبثت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستجرام”، فجرت من خلاله مفاجأة حول تصالحها معه.

وقالت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، إنها لم تأخذ من طليقها سوى أغراضها ومتعلقاتها في منزله فقط وقامت بتصويرها، مشيرة إلى أنها لم تأخذ حقوقها المادية.

وتراجعت طليقة حسن شاكوش، عن اعتذارها له والتصالح معه، قائلة: «أنا عيلة ورجعت فكلامي.. وأنا قولت عليك راجل محترم عشان اخدت حاجتي اللي عندك بس.. وأنا أسفة مش هتصالح والقضايا شغالة أنا ما اتنازلتش عن حاجة لسه».

وهددت ريم طارق، طليقها حسن شاكوش، بفضح سبب الأزمة بينهما وما رأته في رابع يوم زواج لهما.

أحمد سعد

للمرة الرابعة له.. انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك رغبة منه في إنهاء العلاقة، عقب إعلان علياء بسيوني عن طلاقهما عبر خاصية "استوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت علياء بسيوني، طليقة أحمد سعد: «الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا».

وتابعت طليقة أحمد سعد: «حاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك».

وأضافت طليقة أحمد سعد: «أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت».

آيتن عامر

وفي بداية العام الحالي، حررت الفنانة آيتن عامر محضرا ضد طليقها محمد عز العرب مدير تصوير سينمائي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة التي أثبتت أقوالها في المحضر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من «سمر .م»، وشهرتها آيتن عامر، ٣٥ سنة، ومقيمة فيلا بكمبوند شهير في الشيخ زايد، ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، والتعدي على والدتها- ٧١ سنة-، وقيامه بأخذ طفليها، آيتن محمد ٧ سنوات، يوسف محمد ٦ سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

وفي هذا السياق، وجه والد محمد عز العرب، رسالة إلى آيتن عامر بعد أزمتها الأخيرة مع ابنه (طليق آيتن).

وكتب عز العرب من خلال حسابه الشخصي تويتر: «آيتن عامر أم أحفادى فى مكانة ابنتى لها كل .. ‏التقدير والمحبة فى كل الأحوال فى زواجها .. ‏وفى انفصالها عن ابنى . ولا أقبل أى إساءة .. ‏لها أو مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أى طرف».

صفوة

أثارت الفنانة صفوة حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها التى صدرت منها فى لقاء تلفزيوني لها والذى أكدت فيه اصابتها بالاكتئاب قبل أن يتم طلاقها وذلك بسبب زوجها وطلقها ثلاث مرات.

كشفت الفنانة صفوة عن اصابتها بالاكتئاب وذلك بسبب أحد ازواجها وتسببت حالة الاكتئاب فى سقوط شعرها.

وقالت صفوة : "أنا اتطلقت من جوزي 3 مرات، مرتين لأسباب لا داعي لذكرها، وآخر طلقة جالي اكتئاب وشعري وقع وبقيت ألبس باروكة لدرجة أنه مكنش فيه شعر أركب فيه بنس الباروكة، وفي فيلم الرغبة كنت لابسة باروكة وناس كتبوا إني مش هشتغل تاني وبمر بفترة اكتئاب.

منة عرفة

كشفت الفنانة منة عرفة في برنامج the blind date show عن عدد علاقاتها وارتباطتها العاطفية وهم ثلاث مرات ما بين خطوبة وزواج .

وأوضحت منة عرفة أن السبب المشترك فى الانفصال تعرضها للخيانة.

ظهر محمود المهدي - طليق الفنانة منة عرفة - في عدة مقاطع فيديو، نشرها عبر ستوري حسابه على تطبيق انستجرام، في أول ظهور له بعد الحكم بحبسه عامًا لـ سبّه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا.

وظهر طليق منة عرفة في الفيديو، يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة، والأغنية الجديدة التي سوف يطرحها بعد أسبوعين، وكذلك فيلمه الفرصة المنتظر طرحه قريبًا.

وقال طليق منة عرفة، في الفيديو إن فيلمه الجديد لا يحتوي على قُبلات أو مشاهد ساخنة، معلقًا: «الفيلم مفيهوش بوس ولا مشاهد جريئة، وده اللي كنت بتحارب علشانه».

قام محمود المهدي - طليق منة عرفة - بحذف منشوره عن الذي تحدث فيه عن خيانة طليقته «بحسب ما قال عبر ستوري انستجرام»، وقام المهدي بكتابة منشور أخر بعدها.

وكتب طليق منة عرفة، في منشوره عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ».

وكان محمود المهدي - طليق منة عرفة - كتب منشور له عبر ستوري حسابه بتطبيق انستجرام، تحدث فيه عن كواليس الطلاق.

وكتب طليق منة عرفة، في منشور عبر ستوري انستجرام: «تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها عشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان هي اللي كانت بتصرف عليها منه وبسبب اني كنت رافضها تشتغل في المجال ده وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية وأخواتها وكل حاجة بالدليل».

وأضاف طليق منة عرفة: «حقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها بس والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجة عملتها هبينها وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات بس للأسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه واليومين دول هنزل الحجات للأسف أهلها بعد أما شلتهم وصرفت وعملت عملو اللي ما يتعملش معايا».

ضرة المطربة بوسي

المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع.. هكذا كان حديث السوشيال ميديا على الثنائي قبل عدة أشهر، بعد عودة الأول لزوجته الأولى وأم أبناءه «منة محمد» ما جعل أنباء تتردد حول طلاق بوسي، لكنها ردت بعد صمت.

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وبنتان.

وفاجأ هشام ربيع - زوج المطربة بوسي - زوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» بالعودة لها في يوم عيد ميلادها، الذي احتفلت به تزامنا مع عقد القران.

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.

ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

زوجة شريف منير

وفي منتصف عام 2022، هاجمت زوجة شريف منير بناتها في الفيديو قائلة: «رسالة إلي بناتي فريدة و كاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري و صحتي وحبي و اهتمامي و ضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم باصحابكم بامهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عامله ازاي!».

كتبت: «بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم حاجة واحدة بس ! اللي مالوش خير في امه ملوش خير في حد!! بتمنالكم كل خير و صحة وان ربنا يهديكم في يوم من الأيام!!بس ربنا موجود و كبير قادر علي اللي عمل فيكم كدة انه يرده ليه في يوم من الأيام!!!مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

ردت فريدة - ابنة الفنان شريف منير - على منشور والدتها - الفنانة لورا عماد - التي هاجمت فيها الأم، ابنتيها فريدة وكاميليا، بسبب ابتعادهما عن بعضهما.

وكتبت فريدة شريف منير، تعليقا على منشور والدتها لورا عماد، قائلة لها: «ليه بتعملي كدا؟ ليه بتخلي شكلنا كدا قدام الناس؟».

وحدث صدام ناري بين ابنة شريف منير، وأمها التي ردت على التعليق السابق ذكره قائلة: «انتوا بتموتوني كل يوم وانت عارفة كدة كويس ربنا يهديكي .. صحيح الزن على الودان أمر من السحر».

طليقة سيد رجب

شنت كيكي نيلسيون الزوجة الثانية للفنان سيد رجب ، التي تحمل الجنسية الأمريكية هجوما عليه عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك .

وقالت كيكي نيلسيون زوجة سيد رجب الثانية: خلف الكواليس مع أبو العروسة سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أية حقوق ، في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، لكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به.

تابعت زوجة سيد رجب الثانية: منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شئ على مايرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من الدخول إلى مزرعتي وبيتي بها واتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر، واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب.

واستكملت الزوجة الثانية للفنان سيد رجب : بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الاتفاق ، في شهر يونيو- ودون مناقشة- تسلمت إخطار طلاق غيابي سلمه لي حارس العقار وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي إلا إذا لجأت للقضاء للحصول على النفقة المقررة في هذا الشأن ( العدة والمتعة) والقضايا الأن بالمحاكم لشهور، وسيد طوال هذه الفترة يرفض التحدث معي ولم يصلني منه أي شيء.

وأضافت كيكي: كان سيد رجب يعمل بأحد المصانع عندما عرفته وفي عام ٢٠٠٢ استطعت شراء شقة من مدخراتي ومكافأة نهاية الخدمة من عمل. هذه الشقة مكان سكننا لمدة ١٥ عاما، ومن خلال شبكة معارفي وأصدقائي في الدوائر الفنية في مصر استطاع سيد رجب أن يبدأ مشواره الفني.

وأضافت: في عام ٢٠٠٩، عندما كان سيد يخطو خطواته الأولى، وإقترح شراء قطعة أرض بمنطقة دهشور من أموالي وقمت بالفعل بشرائها باسمه لأنني لست مصرية ،وقمت بالمساهمة في تكلفة بناء منزل بها، وتحملت ما يقرب من ٩٠% من تكلفة فرش وتجهيز المنزل ، كان هذا البيت في دهشور بالنسبة لي حلم يتحقق، وكنت أتواجد هناك بشكل منتظم، فأنا شاركت بالمسؤولة عن رعاية الحيوانات وتغذيتها والتعامل مع الطبيب البيطري عند الضرورة، والتعامل مع الحارس وعائلته وما إلى ذلك من شئون الجنينة وساهمت في تنمية المنطقة ولم يكن سيد موجودا على التواجد هناك حتى في أوقات الفراغ إلا أنه قام بشراء قطعة أرض صغيرة أخرى ملاصقة لأرضي وقمنا بإضافتها للأرض وحرر لي عقدي بيع بنصف الأرض فقط وإحتفظ بأصول عقود البيع معه ولأنه كان زوجي لم أطلب منه أصول العقود وتوقيع إستطعت الحصول على صور رسمية من أحكامها ولم أستلم أصول عقد البيع منه.

وتابعت: إنه أمر مثير للدهشة أن ينكر سيد رجب الآن أنني استثمرت أموالي الخاصة في بيت دهشور، وأن يمنعني ويحرمني من حقوقي في هذا البيت ليس لي أسرة في مصر أذهب إليها، ولم يتبقى لي أموال بعد أن أنفقت دخلي كاملا ومكافأة نهاية خدمتي من جهة عملي في هذه الزيجة، وبعد أن تحملت مصروفات تعليم ابن سيد رجب في أرقى المدارس بعد نقله من المدرسة الحكومية التي كان مسجلا بها وكان يصل عدد تلاميذ الفصل الواحد بها أكثر من ٦٠ تلميذا، ولم أكن أرغب في سرد هذه التفاصيل إلا أنه أجبرني على ذلك بعد إنكار كل هذه الأفعال التي قمت بها من أجله وأجل أولاده عن حب وعاطفة مع العلم أنني كنت متحملة مصروفات الحياة اليومية، والهدايا وطلبات كنت أعود بها بعد كل رحلة للولايات المتحدة.

وتابعت كيكي : لقد أخلصت جدا لهذه العلاقة وأصبحت مصر وطنا لي، وساعدت سيد كثيرا من خلال علاقاتي ولغتي وماحققه من نجاح. كنت دائما أبحث له بالإنجليزية، وأرى نفسي شريكة فيما وصل إليه عن فرص حقيقية وورش عمل مناسبة، وأقوم بترجمة الأعمال التي يشارك بها حتى يتم تقديمها في الخارج عن طريق المراسلات التي كنت أكتبها باللغة الإنجليزية.

وأصدر مكتب أميرة بهي الدين -المحامية الخاصة بالفنان سيد رجب- بيانا صحفيا للرد على طليقته الأمريكية، بعدما قالت الأخيرة، إن طليقها طردها من بيتها واستولى على حقوقها.

وقال بيان محامية سيد رجب: «راعنا ما نشر اليوم على الصفحة الشخصية بتطبيق الفيسبوك للسيدة كريتستينا نلسون ديفيس، مطلقة الفنان سيد رجب، من ادعاءات غير صحيحة، تمس الحياة الشخصية.. وهي إدعاءات لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع، كما راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم: كواليس أبو العروسة.. بما تضمنه من إساءة للمسلسل، واستغلالا لنجاحه، ونجاح الفنان سيد رجب فيه؛ بعدما حظي بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره».

وأضاف البيان: «نؤكد مجددا أن كل ما ادعته مطلقة الفنان سيد رجب، بعيد عن الحقيقة، حيث توجد بينه وبينها خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية؛ بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها».

وتابعت: «وانطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة؛ فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته- رغم محاولاته الدؤوبة لحلها ودِّيًّا، وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها؛ تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء- إلا أنها رفضتها جميعا، بما لذلك من دلالات، لا مجال لتفسيرها هنا».

وذكرت في البيان: «في جميع الأحوال، يؤكد الفنان سيد رجب، امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية؛ حسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم.. ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر؛ يحمل تعمد الإساءة له، واستغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة، والإلتفاف الجماهيري حوله، وهو ما يجعله يحتفظ بكل حقوقه القانونية قِبَل مطلقته بخصوص ما تقدم».

طليقة أحمد الفيشاوي

في شهر فبراير 2022، نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - تعليقًا عبر انستجرام لأحد المحامين المعترض على حكم تغليظ العقوبة على الرجل الذي يتعدى على زوجته بالضرب.

واعترض طليقة أحمد الفيشاوي ، على رفض المحامي لتغليظ الحكم على الرجل المعتدي على ذوجته، ولمحت في تعليقها إلى أنها تعرضت للضرب من «الفيشاوي» قبل الطلاق.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي ، في تعليقها عبر انستجرام: «يعني حضرتك معترض علي تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة ان مفيش (كشك يدافع عن الرجاله) !!! وان حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو انت مش عايش معانا والا ايه؟ مشوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ داحنا بنخاف نمشي في الشارع ..مش نتضرب بس..ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي انت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه».

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: «احنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجري...حرفيا فيه ستات كتيييييرررر اوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي وبنصحي الصبح نجري علي اكل عيشنا واللي بتجري علي عيالها واللي اصلا شايله البيت اللي فيه (النطع) اللي بيضربها».

واستطردت طليقة أحمد الفيشاوي: «احنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة....احنا عاوزبن اشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا ...وليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي (النطع ) يتحبس عشان افتري وده مش طبيعي ومش مقبول..ربنا قضي بالحق وهو احكم الحاكمين!! بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغافل».

وأضافت طليقة أحمد الفيشاوي: «علاقه الرجل بالمرأه علاقه تفاهم وتكامل،، ولم يجعلها علاقه تضاد وتصادم.......واذا حسيت نفسك هتضربها...اهجرها ..النصح ..التهديد ..الحرمان...الزجر... ولكن لا تضربها وكن مؤدب رحيم مش (نطع) ولو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها صدقني يا سيدي الفاضل الغافل انت مش هتعمل حاجه غير انك تحط وشك في الأرض».

مصطفى فهمي وفاتن موسى

وقبل ما يزيد عن عام، أكدت المحامية سناء لحظي في تصريحات لـ صدى البلد انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.

وقالت إن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام.

وأصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانا كشف فيه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخيرة اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ "بلطجية"، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة- على حد قوله-.

وشدد "فهمي" في البيان أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفا أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

وردا على ادعاءها بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: "تدعي أني اخذت ملابسها واحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق".

وأشار إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرض قانوني وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه- وذلك على حد قوله-.

وأضاف "فهمي": " لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى "الروشة" قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنة قيمته 4 مليون جنيه".

وتابع: "تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفادة من مكانتي الفنية".

وأشار إلى أنه طلقها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، موضحا: "صنت لها كرامتها وماء وجهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونية بإنذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أو معنوية، وتحقيق شهرة لأسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها".

وكشف أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما اثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.