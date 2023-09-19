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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: نتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الخميس

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

توقع محمد أبو باشا كبر الاقتصاديين بقطاع  البحوث في شركة "إي جي هيرمس" أن يتجه  اجتماع لجنة السياسة النقدية  لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس مدعوماً بعاملين الأول أن اللجنة رفعت سعر الفائدة أغسطس الماضي بنسبة 1%  وتباطؤ التضخم على أساس  شهري رغم ارتفاعه على أساس سنوي بأعلى معدلات في تاريخ الاقتصاد المصري.

 


وأوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  قائلاً :"أن كبح جماح التضخم  يعتمد ليس فقط على تشديد السياسة النقدية وإنما أيضا إيجاد حلول لمشكلات العملة داخلياً وتأثيرها على معروض السلع .

 


وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ متوسط سعر برميل البترول لسعر 95 دولارا للبرميل يشكل عوامل ضاغطة خلال الفترة القادمة باعتبار الطاقة مؤثر أساسي في  أسعار السلع .


وتوقع باشا أن تشهد معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين  تباطؤ بالأخص على أساس سنوي لكن  ستبقى الضغوط التضخمية  قائمة ولم تنته وتحتاج لعلاج وحلول تتعلق بالعوامل المحلية ومن ثم تأثيرها على معروض السلع ومن ثم تراجع الأسعار.

محمد أبو باشا شركة إي جي هيرمس الإعلامية لميس الحديدي سعر الفائدة التضخم

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