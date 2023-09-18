خبيرة مصرفية: أتوقع تثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل.. فيديو

كشفت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، عن مدى إمكانية قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الخميس المقبل.

وقالت الدماطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"،"من المتوقع ان يتم تثبيت سعر الفائدة".

وأضافت :" تثبيت سعر الفائدة يرجع لمجموعة من الأسس ومنها أن وتيرة التضخم في شهر أغسطس كانت معقولة وأقل من الشهر الماضي".

وتابعت سهر الدماطي:" لجنة السياسة النقدية السابقة توقعت أن ارتفاع التضخم يصل ذروته في نهاية العام وليس الآن ".

وأكملت:" لا يوجد ما يدعو لرفع سعر الفائدة الخميس المقبل ".