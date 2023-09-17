توقعات برفع بنك إنجلترا لـ سعر الفائدة مرة أخرى

تتوقع الأوساط الاقتصادية في بريطانيا أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع الجاري، وربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة لواحدة من دورات التشديد الكبرى خلال المائة عام الماضية، حيث بدأ الاقتصاد البارد في إثارة قلق صناع السياسات.

توقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم في الأيام الأخيرة، باستثناء واحد، أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 5.5٪ يوم الخميس من 5.25٪، وهو ما سيمثل أعلى مستوى له منذ عام 2007.

الأسواق المالية أقل ثقة من الاقتصاديين - حيث أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة يوم الجمعة فرصة بنسبة 25٪ للتوقف مؤقتًا - لكن كلاهما يتوصل إلى وجهة نظر مفادها أن سلسلة الارتفاعات في تكاليف الاقتراض منذ ديسمبر 2021 هي في أيامها الأخيرة.

إذا وصل سعر الفائدة البنكي إلى ذروته عند 5.5% - من نقطة البداية البالغة 0.1% - فإنه سيحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في بريطانيا في القرن الماضي، بعد الزيادات التي حدثت في أواخر الثمانينيات وفي أوائل وأواخر القرن الماضي. -السبعينيات.

وقد رافق الركود كل تلك الزيادات الحادة السابقة في أسعار الفائدة - وأصبح الانكماش في أذهان لجنة السياسة النقدية (MPC) بشكل متزايد، مع ارتفاع أسعار الفائدة الـ 14 التي قامت بها بالفعل حتى الآن بشكل كامل حتى الآن في الاقتصاد الحقيقي.

وقد أكدت الكثير من البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي تعليق المحافظ أندرو بيلي هذا الشهر بأن بنك إنجلترا كان 'أقرب بكثير' من إنهاء دورة التشديد.

وانخفض الناتج الاقتصادي في يوليو/تموز بشكل أكثر حدة من المتوقع، حتى ولو كانت عوامل غير متكررة مثل الإضرابات وراء بعض الانخفاض، وتجاوز معدل البطالة بالفعل توقعات بنك إنجلترا للربع الثالث ككل.

وأشار البنك المركزي الأوروبي أيضًا إلى توقعات اقتصادية ضعيفة عندما رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى أن هذه ستكون آخر خطوة من هذا القبيل في الدورة الحالية.

ولكن مع استمرار معدل التضخم في بريطانيا أعلى من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر، فإن الحسابات بالنسبة لمسؤولي بنك إنجلترا أكثر تعقيدا ــ حيث لا تزال بيانات نمو الأجور الساخنة في بريطانيا تشير إلى مخاطر تضخمية.

وقال جاك سينج: 'بينما نتوقع أن يتم تجميع الكتلة الحرجة للجنة حول زيادة قدرها 25 نقطة أساس، فإن الطبيعة غير المؤكدة والمتوازنة بدقة لنقطة التحول في الدورة تعني أننا نعتقد أنه سيكون هناك معارضون من كلا الجانبين'. كبير الاقتصاديين في بنك باركليز في المملكة المتحدة.

البيانات من الآن وحتى إعلان يوم الخميس يمكن أن تغير النقاش.

ومن المرجح أن تخالف أرقام التضخم لشهر أغسطس المقرر صدورها يوم الأربعاء الاتجاه الهبوطي بفضل ارتفاع أسعار البنزين.

وسوف يكون المستثمرون حذرين من ميل بنك إنجلترا في عهد بيلي إلى الرد بقوة على معدلات التضخم الأعلى من التوقعات - وهو النهج الذي يقول بعض الاقتصاديين إنه قوض قدرته على تقديم رسالة متسقة والتحكم في أسعار السوق.

وكما هو الحال دائمًا، فإن اللغة التي تستخدمها لجنة السياسة النقدية في المسار المستقبلي، وتغير ميزان الرأي، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على السوق.

وقال بنجامين نابارو، كبير الاقتصاديين البريطانيين في سيتي، إن الخطاب الذي ألقته كاثرين مان، العضو الأكثر تشددا في لجنة السياسة النقدية، الأسبوع الماضي - والذي حذرت فيه من وقف أسعار الفائدة - قد يقدم دليلا مبكرا.

'إن رد مان الصريح ضد التوقف المؤقت، والتوبيخ المرتبط بأحكام الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، هو، في اعتقادنا، علامة على وجود نقاش داخلي يتحرك ضدها. وبالتالي، فإن التوقف المؤقت، كما نعتقد، جزء من المناقشة.'