يقلق السعوديين| طلب مفاجئ للأهلي من الفيفا في كأس العالم والرد 11 أكتوبر .. تفاصيل

يستأنف النادي الأهلي التحضيرات النهائية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب مشاركتهم ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر المقبل، بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأن النادي الأهلي يمتلك قعدة جماهيرية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية.

الاهلي

النادي الأهلي

كشف مصدرداخل النادي الأهلي، أن الإدارة الحمراء طلبت من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، حضور نصف السعة الكاملة في مبارياته بكأس العالم، لحضور جماهيره ومؤازته في المونديال العالمي.

الأهلي يطلب حضور 31 ألف مشجع

وقال المصدر، إن إدارة الأهلي طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الاجتماعات التحضيرية للمونديال، حضور نصف سعة ملعب الملك عبد الله "62 ألف مشجع"، والمزمع أنه سيستضيف أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

جماهير الأهلي بالمملكة

وأكد المصدر، أن الإدارة طلبت حضور 31 ألف مشجع لمباراته يوم 15 ديسمبر، وحال تأهله يحصل على نفس السعة الجماهيرية، خاصة أن له قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية.

ولفت المصدر إلى أن الاتحاد الدولي سيناقش طلبات الأهلي، ويحسمها ويعرضها بشكل نهائي في الاجتماع التحضيري المقبل يوم 11 أكتوبر 2023.

مباراة الأهلي بكأس العالم

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل، وأوقعته القرعة في انتظار الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

كهربا

توقيع غرامة مالية على كهربا

نفى خالد بيبو مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي تقارير توقيع عقوبة مالية على محمود كهربا.

وانتشرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى توقيع الأهلي لغرامة مالية على كهربا بسبب عدم التزامه.

وقال بيبو عبر موقع الأهلي الرسمي: "توقيع غرامة مالية على كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تماما من الصحة".

وأوضح "تلك الأخبار استمرارا لسلسلة شائعات كاذبة تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد وهو لم ولن يحدث بإذن الله لأن هناك لوائح ونظما، الجميع يلتزم بها".

ويذكر أنه تم تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى ست مباريات بشأن مشكلة قمة الدور الأول أمام الزمالك.