أفضل سعر لـ شيفروليه أفيو في مصر

تعتبر السيارة شيفروليه أفيو أحد أشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، حيث يبحث العديد من المواطنين عن اقتناء سيارات اقتصادية مستعملة وميسورة التكلفة وموفرة في استهلاك الوقود لقضاء الاحتياجات اليومية مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

شيفروليه أفيو موديل 2008

مواصفات السيارة شيفروليه أفيو موديل 2008

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 83 حصانا عند 3000 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة مع امكانية للتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 12.1 ثانية مع خزان وقود سعة 45 لتر ونظام جر أمامي، وتستهلك السيارة من الوقود 6.4 لتر لكل 100 كم.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2008 بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغت أبعاد وقياسات السيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 بطول بلغ 4.310 متر، وعرض 1.710 متر مع ارتفاع بواقع 1.505 متر، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية متوسطة الحجم وشبكة تهوية بركيزة واحدة عرضية يتوسطها شعار شيفروليه.

شيفروليه أفيو موديل 2008

أسعار السيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.