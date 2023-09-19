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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من فيلا محدومتها بالشروق

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس خادمة، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومتها بمدينة الشروق .

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال أمن القاهرة القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومتها بمدينة الشروق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى السيدات قررت باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغة مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية ، أمكن ضبطها .

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها ، بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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