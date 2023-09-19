حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من فيلا محدومتها بالشروق

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس خادمة، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومتها بمدينة الشروق .

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال أمن القاهرة القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومتها بمدينة الشروق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى السيدات قررت باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغة مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية ، أمكن ضبطها .

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها ، بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.