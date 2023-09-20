عاطف عجلان: لا يوجد منافس حقيقي لمصر في السياحة

أكد عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن مصر كانت تعاني من بعض المشاكل في القطاع السياحي تتمثل في نوعية السائح، ومن يتحكم في هذا السائح، مشيرًا إلى ان مصر كانت تستهدف لفترة طويلة السائح الأرخص، للحصول على أكبر عدد ممكن

وقال عاطف عجلان، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن مصر قادرة على استقبال السياح لمدة 365 يوم في العام، مؤكدا انه لا يوجد منافس حقيقي لمصر في قطاع السياحة.

بسبب البيروقراطية

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أن السائح يريد أن يذهب إلى بلد يستطيع أن يسير فيها بحرية تامة، وهذا لا يحدث في مصر بسبب البيروقراطية ، مشيرًا إلى أن العام الحال هو أفضل عام للقطاع السياحي.