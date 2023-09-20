أخبار التعليم|كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خطوة بخطوة.. بروتوكول بين «القومي للبحوث» وجامعة الجيزة الجديدة علمياً وثقافياً

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وقع حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وأحمـد سامح فريــد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، بروتوكول تعاون علمى وثقافى بين الجانبين.

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء، على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

يتابع مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد استقبال طلاب الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية") حتى اليوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ .



بقرار جمهوري.. تعيين ناصر الجيزاوي رئيسا لجامعة بنها

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسًا لجامعة بنها لمدة أربع سنوات

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وبالتعاون مع وزارة التخطيطوالتنمية الاقتصادية وجائزة مصر للتميز الحكومي، تدريب المقيمين بكليات الجامعة المختلفة على رفع طلبات الترشح الخاصة بكلياتهم، تمهيدا للمشاركة في جائزة مصر ، لمدة يومين .