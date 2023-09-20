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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خطوة بخطوة.. بروتوكول بين «القومي للبحوث» وجامعة الجيزة الجديدة علمياً وثقافياً

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بروتوكول بين "القومي للبحوث" وجامعة الجيزة الجديدة للتعاون في المجالات البحثية

وقع حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وأحمـد سامح فريــد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، بروتوكول تعاون علمى وثقافى بين الجانبين. 

خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء، على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. سجل الآن قبل غلق الموقع

يتابع مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد استقبال طلاب الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")  حتى اليوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ . 
 

بقرار جمهوري.. تعيين ناصر الجيزاوي رئيسا لجامعة بنها

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسًا لجامعة بنها لمدة أربع سنوات

على مدار يومين.. تدريب مقيمي التميز الحكومي بجامعة بني سويف

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور  سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وبالتعاون مع وزارة التخطيطوالتنمية الاقتصادية وجائزة مصر للتميز الحكومي، تدريب المقيمين بكليات الجامعة المختلفة على رفع طلبات الترشح الخاصة بكلياتهم، تمهيدا للمشاركة في جائزة مصر ، لمدة يومين .

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