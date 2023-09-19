بروتوكول بين "القومي للبحوث" وجامعة الجيزة الجديدة للتعاون في المجالات البحثية

وقع حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وأحمـد سامح فريــد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، بروتوكول تعاون علمى وثقافى بين الجانبين.

ويأتي ذلك في إطار إهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وحضر التوقيع كل من محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث السابق - و خالد شمس المستشار العلمى لرئيس المركز- أيهاب السيد خضر القائم بأعمال أمين عام المركز من جانب المركز، كما حضر التوقيع من جانب الجامعة لميس رجب نائب رئيس الجامعة، و عبير حسن عميد كلية الفنون الجميلة.

جاء ذلك من منطلق حرص الجانبين على التعاون وتبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولى، بين الجانبين. كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

جدير بالذكر أن البرتوكول يهدف ايضاً إلى التعاون فى تطوير أنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة، والمركز من ناحية، والصناعة من ناحية أخرى.

كما يجوز لأعضاء هيئة التدريس من الجانبين المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية، وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة بعد موافقة الطرفين.

من جانبه، قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث- أن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل أيضا تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، في التعليم والتدريب فى المراحل الدراسية وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

فيما أكد الدكتور أحمـد سامح فريــد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيرًا إلي أن جامعة الجيزة الجديدة تتطلع إلى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث .