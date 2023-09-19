القواعد من النساء.. هل يحق للمرأة الكبيرة تخفيف الحجاب؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "كم عمر القواعد من النساء، وهل المرأة التي تصل سن الستين تعد منهن؟

كم عمر القواعد من النساء

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن عمر القواعد من النساء، ليس فيه قاعدة عامة مشروطة بالسن، ولكن قاعدتها تختلف باختلاف الأشخاص، والأصل فيها هو درأ المفاسد، ومنع الاختلاط ووجوب الحجاب.

وأشار إلى أن مسألة كبر السن تختلف من امرأة إلى أخرى، فقد تكون امرأة في سن الستين ومحافظة على نفسها وتظهر كأنها صغيرة السن.

وأوضح، أن القواعد من النساء، المقصود بها المرأة المسنة الكبيرة في السن، والتي ينظر إليها الجميع على أنها أمه، فلو تخففت من شئ حجابها لا يكون في ذلك إثم عليها.

وأضاف، أن الحد الفاصل في القواعد من النساء، يعرف بالعرف بسبب اختلاف الأحوال بين النساء بحسب ظروفهن وظروف المقبلين عليهن.

آية القواعد مِنَ النِّسَاءِ

وذكر الله تعالى آية القواعد من النساء في سورة النور، فقال عزوجل في كتابه العزيز (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القواعد من النساء من وصلن إلى سن كبيرة جدًا، بحيث لم يعدن محل رغبة ومطمعا للرجال، كمن بلغت 70 أو 80 عامًا، وانقطعت عندها الرغبة في الزواج، معلقًا: "هذه أحوال يمر بها الجميع".

وأضاف «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز خلع الحجاب للقواعد من النساء؟» أن من بلغت سنا كبيرة، وكانت ذات هيئة وجمال ينجذب إليه الرجال؛ لا تخلع الحجاب، موضحًا: «تخلع الحجاب من لا ترجو نكاحًا، ولو استمرت في ارتداء الحجاب؛ فهذا أفضل».