هل يجب على النساء تغطية القدمين أثناء الصلاة؟.. انتبهن لـ5 أمور

لاشك أن معرفة هل يجب على النساء تغطية القدمين أثناء الصلاة ؟، يعد من أهم ما ينبغي على كل امرأة أن تكون على علم به، خاصة وأن المسألة تتعلق بالصلاة وهي فريضة كما أنها ثاني أركان الإسلام الخمسة وعماد الدين، ومن ثم لا ينبغي التفريط فيها أو إضاعتها بأي حال من الأحوال، لذا ينبغي على كل امرأة أن تعرف هل يجب على النساء تغطية القدمين أثناء الصلاة ؟، ليقبلها الله تعالى وتنال ثوابها وأجرها كاملاً، دون أن تبطل صلاتها .

هل يجب على النساء تغطية القدمين أثناء الصلاة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك خلافًا بين الفقهاء، فبعض المجتهدين قالوا أنه يجب على المرأة أن تغطي القدمين أثناء الصلاة، ومجتهدين آخرين قالوا أنه لا يجب عليها تغطية قدميها في الصلاة مثل الحنفية.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال : هل يجب على النساء تغطية القدمين أثناء الصلاة ؟، أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول ستر المرأة قدميها أثناء الصلاة، فهناك من قال بوجوب ستر قدميها وهناك من قال لا يشترط ذلك، فالشافعية والمالكية والحنابلة قالوا إنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة وهذا الأحوط.

وتابع: ولكن الأحناف قالوا إن قدم المرأة ليست بعورة من تترخص وتجد صعوبة في ذلك فلتأخذ برأي أبو حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تصلى وقدماها مكشوفتان، منوهًا بأنه إذا كشفت المرأة قدميها في الصلاة فلا حرج وصلاتها صحيحة.

وأشار إلى أنه عند وجود خلافًا فقهيًا فإنه يتم اتباع ثلاثة أمور هي الخروج من الخلاف مستحب ، إذن طالما المرأة قادرة على تغطية قدميها ويسهل عليها ذلك فعليها أن تغطيها أثناء الصلاة ، وإنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فالإجماع هوية الإسلام ، فنحن نسير بالمصادر الشرعية المرعية.

حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة

وأفاد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، بأنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال « ما حكم ظهور قدم المرأة فى الصلاة ؟»، أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شئ عليها، مشيرًا إلى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.

هل كشف القدمين للمرأة يبطل صلاتها

ونبه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض وهو أن المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان تبطل صلاتها، مشيرًا إلي أن الفقهاء اتفقوا على أن القدمين عند الأحناف يجوز كشفها فى الصلاة لأنها مثل اليدين.

وأكد “عبد السميع”، فى إجابته عن سؤال ( هل كشف القدمين للمرأة يبطل صلاتها؟)، أن المرأة إذا كشفت قدمها أثناء الصلاة فهذا ليس بحرام، حيث أنه يجوز كشف القدم على مذهب الأحناف قياسًا للقدم على اليدين.

حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين

وبين الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم، إلا أنه من الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.

هل قدم المرأة عورة في الصلاة

ولفت الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم، منوهًا بأنه لو انكشف باطن قدم المرأة عند السجود لم تبطل صلاتها ولكن الأحوط ستره بشراب خروجا من الخلاف، وصلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة ولكنها لو إرتدت شراب فيكون أفضل خروجًا من الخلاف.