اتحاد المصريين في الخارج: المرحلة الثانية من مبادرة السيارات بدأت بالشكل الصحيح

‏قال على سليمان، الأمين العام للاتحاد العام المصريين في الخارج، إن مبادرة السيارات للمصريين في الخارج كانت استجابة لرغبة المصريين بالخارج وهذا كان مطلب قديم ويحسب للقيادة السياسية أن هذه المبادرة قد تمت في هذا العام.

‏وتابع خلال حوار مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر الشاشة "mbc masr"، أن المبادرة عندما بدأت كانت الظروف لا تساعد لطرح المبادرة لأنه في نفس اليوم الذي طرحت فيه المبادرة حدثت تغيرات كثيرة في سعر الجنيه وسعر الصرف.

وأضاف أن المرحلة الثانية من مبادرة سيارات المصريين بالخارج بدأت بالشكل الصحيح ولن يحدث "اللبس" الذي صاحب المرحلة الأولى.