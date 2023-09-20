150 مليون دولار ترميم.. سائح يدمر تمثال "البورصة" الأثري

ألقي القبض على سائح أيرلندي في بلجيكا بعد أن تسبب في أضرار جسيمة لتمثال تم ترميمه مؤخرًا في بروكسل، حيث تقدر الأضرار بقيمة 19000 دولار (أكثر من نصف مليون جنيه).

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، فقد صورت كاميرات المراقبة السائح - الذي ورد أنه كان مخمورا - وهو يحاول ركوب تمثال الأسد في بورصة بروكسل في بلجيكا.

التمثال، الذي يظهر أيضًا رجلاً يحمل شعلة، هو واحد من تمثالين تم ترميمهما مؤخرًا كجزء من مشروع تجديد بقيمة 150 مليون دولار. وقد حاول السائح النزول، فكسر جزءًا من التمثال، يعتقد أنه الشعلة.

وتعرض التمثال، المعروف باسم "البورصة"، لهذا الضرر بعد يوم واحد فقط من إعادة افتتاحه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اعتقلت الشرطة السائح في مطعم قريب للوجبات السريعة، وزعم السائح أنه لا يعلم حجم الأضرار التي سببها.

وقال «نيل فانديفينيت» مدير مشروع الترميم، إن مبنى بورصة بروكسل وتماثيله مدرجة ضمن قائمة التراث.

وقال لصحيفة الأخبار VRT NWS : "نود تنفيذ الإصلاحات بسرعة، لكن الأمر سيستغرق بالتأكيد بضعة أسابيع أو حتى أشهر".