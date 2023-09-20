شركة شاي شهيرة راعٍ رسمي للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات

أعلن النادي الأهلي عن شراكة استثمارية جديدة بين شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة «ليبتون تي اند اينفيوشن» والتي سوف تصبح الراعي الرسمي للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات.

جاء هذا التعاقد الناجح بين النادي الأهلي وشركة «ليبتون تي اند اينفيوشن» بعد خطوات عديدة وجهود كبيرة قامت بها شركة الأهلي لكرة القدم، رغبة منها في خلق آفاق جديدة لاستثمار العلامة التجارية للنادي.

والتعاون مع المؤسسات الكبرى.. تسعى شركة الأهلي لكرة القدم إلى تحقيق عائد مالي يتماشى مع قيمة النادي التاريخية والرياضية من خلال علامته التجارية القوية، والاستمرار في إبرام عقود تسويقية تحقق الطموحات الكبيرة للأعضاء والجماهير. في المقابل تهدف شركة «ليبتون تي اند اينفيوشن» للترويج للمنتج الخاص بها وتحقيق الانتشار اللا محدود والاستفادة من شعبية الأهلي وجماهيريته العريضة.

كما تسعى أيضًا إلى تعزيز دعمها للرياضة وتقديم خدمات للشباب وتطوير البنية التحتية، من خلال هذا التعاقد المثمر الذي أبرمته مع شركة الأهلي لكرة القدم والشركة المتحدة للخدمات الرياضية.