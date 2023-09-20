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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الانجذاب للأذكياء| Sapiosexual .. قصة مصطلح أشعل السوشيال ميديا وهذه علامات اكتشافه

صدى البلد

Sapiosexual، تصدّر هذا المصطلح مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الأخيرة، لتنقسم الآراء حول معناه وكيفية معرفة أنك تتبع هذا المصطلح في العلاقات العاطفية.

ما هو Sapiosexual ؟

 والمقصود بهذا المصطلح هو الميول العاطفية للأشخاص الأكثر ذكاءً، وتأتي تفضيلات كشكل الجسم وملامح الوجه في مرتبة تالية.

ينجذب الأشخاص Sapiosexual عادة إلى مَن يتملكون مستوى ذكاء أعلى من المعدل المتوسط، وهناك بعض العلامات على أنك شخص ينجذب جنسـ ـياً للأذكياء أو Sapiosexual ومنها تفضيل المحادثات العميقة وتفضيل الأفكار على شكل صاحبها، وتفضيل المواعدة في الأماكن الهادئة.

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يُعد Sapiosexual أو الانجذاب لأشخاص أذكياء أمر شائع للغاية، لدرجة أنهم يعتبرونها أهم سمة في الشريك.

لكن عن المصطلح نفسه يعد كلمة جديدة نسبيًا أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، ويمكن تعريف كل من الأشخاص من مجتمع LGBTQ+ والأشخاص من جنسين مختلفين على أنهم عاقلون عاطفيا.

Sapiosexual.. الزواج العاقل ؟

هناك جدل حول الطبيعة الدقيقة للذكاء العاطفي. يدعي البعض أن هذا هو التوجه العاطفي، وبعض تطبيقات المواعدة تسمح للمستخدمين بالتعريف على أنهم عاقلون. 

يعتمد المعنى النهائي لـ "الزواج العاقل" على نية الشخص الذي يستخدم الكلمة. يمكن أن يقترح أي شيء بدءًا من التفضيل العام للشركاء الأذكياء.

في حين أن الكثير من الناس يريدون شركاء أذكياء، فإن الزواج الذكي يركز على الذكاء بدرجة أقوى بكثير، وعادة لا يجد معظم الناس أن Sapiosexual جذاب.

زواج الأذكياء

قام فريق من الباحثين الأستراليين بتطوير استبيان Sapiosexual من أجل اختبار ما إذا كان الأشخاص ينجذبون إلى الأذكياء، وما إذا كانوا يريدون شخصًا ذكيًا كشريك. 

ووجدوا أن المشاركين بدوا مُنجذبين جنسيًا ورومانسيًا للأشخاص ذوي الذكاء فوق المتوسط، والذي يصل معدل ذكائهم إلى حوالي 120، إذا تجاوز معدل الذكاء 120، انخفض الاهتمام الجنسي والاهتمام بالشريك.. لم يُنظر إلى معدلات الذكاء العالية جدًا.

السوشيال ميديا تطبيقات المواعدة تواصل الاجتماعي Sapiosexual

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