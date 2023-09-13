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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

أحمد فهمى وإلهام
أحمد فهمى وإلهام شاهين فى مسلسل "ألفريدو"

نشرت الفنان إلهام شاهين برومو مسلسل "ألفريدو"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

 

وتظهر إلهام شاهين فى البرومو بشخصية سيدة تبحث عن الحب وتجده مع أحمد فهمى، ولكنها فجأة تكتشف بعض التفاصيل عن حياته التى تقلب حياتها رأسا على عقب.

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إلهام شاهين 

ونشرت الفنانة إلهام شاهين عددا من الصور من كواليس العمل برفقة عدد كبير من الأبطال، أبرزهم أحمد فهمي وأحمد فريد.

من ناحية أخرى، طرح المؤلف عمرو محمود ياسين البوستر الدعائى الأول لمسلسل “ألفريدو” بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلق المؤلف عمرو محمود ياسين على البوستر قائلا: “بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب 55 مشكلة حب لمصطفى محمود.. إنتاج احمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

وأضاف: “المسلسل إخراج عصام نصار، من تأليفي وورشتي الجديدة My way، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهبة المتميزة سارة مصباح، والموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل”.

عصام نصار يتحدث عن المسلسل

وكشف المخرج عصام نصار عن بدء تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد “ألفريدو” بطولة إلهام شاهين وندى موسى وأحمد فهمي.

وأكد عصام نصار، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تجربة مسلسل مكون من 10 حلقات من أصعب التجارب التي يمر بها أى مخرج، لكونها تحتاج إلى تركيز كبير جدا سواء من الممثلين المشاركين فى العمل مرورا بالمؤلف والمخرج.

وأوضح نصار أن المسلسل لم يتم تحديد موعد لعرضه لكنه سوف يستغرق ما يقرب من شهر تصويرا ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.

احمد فهمي إلهام شاهين أحمد عبد العاطي الفنانة إلهام شاهين المؤلف عمرو محمود ياسين المخرج عصام نصار مسلسل ألفريدو

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