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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مراسى نهرية وطرق وممشى سياحي.. مشروعات النقل في الدقهلية

المنصورة
المنصورة

استعرضت وزارة النقل المشروعات التي تنفذها في نطاق محافظة الدقهلية من طرق وكباري ومراسي نهرية.

وذكرت الوزارة أن المشروعات المخطط والجاري تنفيذها هي كالآتي:

مشروعات الدقهلية

1. مشروعات الطرق التى تقوم بتنفيذها الوزارة في نطاق المحافظة حيث تم الانتهاء من مشروع توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل بالإضافة انشاء الى حارة ثالثة بطول 4.5 كم وانشاء المرحلة الاولى من منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل وجاري انشاء المرحلة الثانية من المنزل والمطلع بتكلفه اجماليه 1 مليار جنيه وكذلك متابعة تطوير وتوسعه طريق رافد جمصة ( المنصورة -  جمصه ) بطول 50 كم وتكلفه 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من اعمال الطرق وجاري الانتهاء من توسعه عدد 3 كباري واقعة على الطريق.

2. الموقف التنفيذي لمشروع انشاء طريق شرق الرياح التوفيقي في نطاق محافظة الدقهلية في المسافة من هلا - ميت غمر - اجا بطول 35 كم وتكلفه 4.5 مليار جنيه وتطوير طريق المنصورة - محلة دمنه - دكرنس بطول 18 كم وتكلفه 135 مليون جنيه والمرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة - طناح - دكرنس - المطرية في المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كم وتكلفه 278 مليون جنيه وكذلك تم متابعة تطوير الطريق الدولي الساحلي بانشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه 3 حارات طريق رئيسي اسفلتي + 3 حارات شاحنات رصف خرساني في القطاعات من دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال السوداء بطول 84 كم وتكلفه 9.6 مليار جنيه وكذلك انشاء كوبري اعلى تقاطع طريق المنصورة - دمياط الغربي - خط سكه حديد طنطا - دمياط بتكلفه 420 مليون جنيه.

3. مشروعات تطوير الطرق الجاري تنفيذها بمبادرة حياه كريمة في نطاق المحافظة بإجمالي اطوال 138 كم واجمالي تكلفة  2.3 مليار جنيه واهمها طريق دمياط - شربين - طلخا الغربي بطول 37 كم وطريق شربين - دمياط الشرقي بطول 25 كم وطريق شربين - كفور الغاب بطول 20 كم وطريق شربين - بسنديله بلقاس بطول 12 كم.

4. استكمال طريق المشاية وتحويل الطريق القائم الى ممشى لأهل مدينة المنصورة.

5. الطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية :- 

أ‌- انشاء 3 كباري مشاه على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين امام الجامعات (الدلتا – المنصورة الدولية – المنصورة الاهلية ).

ب‌- دراسة تقليس المناطق المستقطعة من المنطقة الصناعية بجمصة الي اقل حد واستكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

6. قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بمعاونة محافظة الدقهلية في تطوير ( 6 مراسي) نهرية والتعاقد مع شركة متخصصة في تسيير الاتوبيسات النهرية لتنشيط حركة النقل النهري في مدينة المنصورة وربطها بمدينة شربين شمالاً وميت غمر جنوباً .

الدقهلية محافظة الدقهلية وزارة النقل مشروعات الدقهلية طريق شرق الرياح

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