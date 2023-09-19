محافظ الدقهلية: الاهتمام بالتعليم وتطويره ودعم برامجه وأنشطته يتصدر أولويات الرئيس

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن الاهتمام بالتعليم وتطويره ودعم برامجه وأنشطته من أولى أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وذكرت المحافظة في بيان صادر اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء خلال افتتاح المحافظ معرض ختام الأنشطة الصيفية ومركز تنمية القدرات بمدرسة الشهيد محمد مصطفي الجوهري بالمنصورة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان.



ووجه محافظ الدقهلية بضرورة المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها التربية والتعليم لدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية والعملية.



وثمن دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والقائمين على الأنشطة الطلابية على هذا العمل الرائع والتدريب المتميز للطلاب الذي يسهم في تخريج جيل مبدع ومنتج في كافة الأنشطة والمجالات.