مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 20-9-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الداخلية ضد إنبي - 4 عصرًا - أون تايم سبورتس

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - 7 مساءً - أون تايم سبورتس 1

سموحة ضد الجونة - 7 مساءً - أون تايم سبورتس 2

مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



جالطة سراي التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي - 8 إلا ربع مساءً - بي إن سبورتس.

ريال مدريد الإسباني ضد يونيون برلين الألماني - 8 إلا ربع مساءً - beIN Sports HD 2

بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - 10 مساءً - beIN Sports HD 1

بنفيكا البرتغالي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي - 10 مساءً - بي إن سبورتس

ريال سوسييداد الإسباني ضد انتر ميلان الإيطالي - 10 مساءً - بي إن سبورتس

سبورتينج براجا البرتغالي ضد نابولي الإيطالي - 10 مساءً beIN Sports HD 6

آرسنال الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي - 10 مساءً beIN Sports HD 3

إشبيلية الإسباني ضد لانس الفرنسي - 10 مساءً - بي إن سبورتس

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ليل - فرنسا ضد اولمبيا ليوبليانا السلوفيني - 5.30 مساءً - بي إن سبورتس.

مباريات دوري أبطال آسيا

بوريرام يونايتد - تايلاند ضد تشجيانج - الصين - 1 ظهرًا

ميلبورن سيتي - أستراليا ضد فنتفوريت كوفو - اليابان - 1 ظهرًا

جيونبك هيونداي - كوريا الجنوبية ضد كيتشي - هونج كونج - 1 ظهرًا

هانوي إف سي - فيتنام ضد بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية - 3 عصرًا

ووهان ثرى تاونس - الصين ضد اوراوا ريد دياموندز - اليابان- 3 عصرًا

ليون سيتي سايلورس - سنغافورة ضد بانكوك يونايتد - تايلاند- 3 عصرًا