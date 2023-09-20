مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 20-9-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري، ومباريات دوري أبطال أوروبا.
مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الداخلية ضد إنبي - 4 عصرًا - أون تايم سبورتس
المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - 7 مساءً - أون تايم سبورتس 1
سموحة ضد الجونة - 7 مساءً - أون تايم سبورتس 2
مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
جالطة سراي التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي - 8 إلا ربع مساءً - بي إن سبورتس.
ريال مدريد الإسباني ضد يونيون برلين الألماني - 8 إلا ربع مساءً - beIN Sports HD 2
بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - 10 مساءً - beIN Sports HD 1
بنفيكا البرتغالي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي - 10 مساءً - بي إن سبورتس
ريال سوسييداد الإسباني ضد انتر ميلان الإيطالي - 10 مساءً - بي إن سبورتس
سبورتينج براجا البرتغالي ضد نابولي الإيطالي - 10 مساءً beIN Sports HD 6
آرسنال الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي - 10 مساءً beIN Sports HD 3
إشبيلية الإسباني ضد لانس الفرنسي - 10 مساءً - بي إن سبورتس
مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
ليل - فرنسا ضد اولمبيا ليوبليانا السلوفيني - 5.30 مساءً - بي إن سبورتس.
مباريات دوري أبطال آسيا
بوريرام يونايتد - تايلاند ضد تشجيانج - الصين - 1 ظهرًا
ميلبورن سيتي - أستراليا ضد فنتفوريت كوفو - اليابان - 1 ظهرًا
جيونبك هيونداي - كوريا الجنوبية ضد كيتشي - هونج كونج - 1 ظهرًا
هانوي إف سي - فيتنام ضد بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية - 3 عصرًا
ووهان ثرى تاونس - الصين ضد اوراوا ريد دياموندز - اليابان- 3 عصرًا
ليون سيتي سايلورس - سنغافورة ضد بانكوك يونايتد - تايلاند- 3 عصرًا