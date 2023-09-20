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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 20-9-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الداخلية ضد إنبي - 4 عصرًا - أون تايم سبورتس

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - 7 مساءً - أون تايم سبورتس 1

سموحة ضد الجونة -  7 مساءً - أون تايم سبورتس 2

مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 

جالطة سراي التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي - 8 إلا ربع مساءً - بي إن سبورتس.

ريال مدريد الإسباني ضد يونيون برلين الألماني -  8 إلا ربع مساءً - beIN Sports HD 2

بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - 10 مساءً - beIN Sports HD 1

بنفيكا البرتغالي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي - 10 مساءً - بي إن سبورتس

ريال سوسييداد الإسباني ضد انتر ميلان الإيطالي  - 10 مساءً - بي إن سبورتس

سبورتينج براجا البرتغالي ضد نابولي الإيطالي - 10 مساءً  beIN Sports HD 6

آرسنال الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي - 10 مساءً beIN Sports HD 3

إشبيلية الإسباني ضد لانس الفرنسي - 10 مساءً - بي إن سبورتس

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ليل - فرنسا ضد اولمبيا ليوبليانا السلوفيني - 5.30 مساءً - بي إن سبورتس.

مباريات دوري أبطال آسيا

بوريرام يونايتد - تايلاند ضد تشجيانج - الصين - 1 ظهرًا

ميلبورن سيتي - أستراليا ضد فنتفوريت كوفو - اليابان - 1 ظهرًا

جيونبك هيونداي - كوريا الجنوبية ضد  كيتشي - هونج كونج - 1 ظهرًا

هانوي إف سي - فيتنام ضد  بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية - 3 عصرًا

ووهان ثرى تاونس - الصين ضد  اوراوا ريد دياموندز - اليابان- 3 عصرًا

ليون سيتي سايلورس - سنغافورة ضد بانكوك يونايتد - تايلاند- 3 عصرًا

مباريات مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري المصرى مباريات دوري المؤتمر الأوروبي مباريات دوري أبطال آسيا

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