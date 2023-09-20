شوبير يحسم الجدل بشأن تمديد عقد زيزو مع الزمالك

حسم الإعلامي أحمد شوبير، مسألة تمديد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء، الأيام الماضية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “علمت من مصدر مقرب جدًا، أن ما يُقال عن توصل زيزو لاتفاق مع الزمالك على تمديد عقده لم يحدث، خاصة أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المتأخرة بالكامل حتى الآن”.

تمديد عقد زيزو مع الزمالك

وأضاف: “زيزو لم يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقده لموسمين مع الزمالك، ولكن ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي تدخل ووضع استمرارية زيزو وأحمد فتوح أولوية، وأنه لابد من تمديد عقودهما مع الفريق”.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة قوية أمام بيراميدز اليوم الأربعاء، في بداية مشواره في بطولة الدوري المصري.