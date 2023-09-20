حياة كريمة ببني سويف: نعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة

تحدث محمد المصري، نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة ببنى سويف، عن حصاد فعاليات قافلة "أنت الحياة" بمحافظة بنى سويف، قائلا: "القافلة تقدمها مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع 12 مؤسسة مثل قصور الثقافة، وقافلة طبية وبيطرية التي قدمت الخدمة لأكثر من 400 حالة، وفقرات رياضية للشباب والرياضة".





وأضاف المصري، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن مبادرة "خطى" تخدم ذوى الهمم وتقديم كراسي متحركة لهم ووجدنا ردود الفعل جميلة، لافتا إلى أنه تم البحث الميداني عن الحالات بمحافظة بنى وسيف وإقامة احتفالية معهم بكل حب.





ولفت إلى أنه تم الاهتمام بالمرأة المعيلة في التدريب والتمكين الاقتصادي، وكان دورها مع المجلس القومي للمرأة بالمشاركة في ورش حرفية مميزة وتعليمها إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وعمل ندوات لتعليم كيفية عمل هذه المشروعات، كما أن مبادرة حياة كريمة تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وذوى الهمم.