بسبب معاكسة فتاة| القبض على 8 سودانيين لتورطهم في إنهاء حياة آخر بمدينة نصر

ألقى رجال أمن القاهرة القبض على ٨ سودانيين لاتهامهم بالتشاجر مع آخر يحمل جنسية احدي الدول والتعدي عليه بأسلحة بيضاء مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب معاكسة فتاة سودانية.
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من السودانيين و آخر يحمل جنسية أخرى بحي الواحة في الحي العاشر بمدينة نصر .
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط ٨ سودانيين وبحوزتهم ( عصيان خشبية ) ، وتم العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجروح متفرقة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته ، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين.