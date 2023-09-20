بسبب معاكسة فتاة| القبض على 8 سودانيين لتورطهم في إنهاء حياة آخر بمدينة نصر

‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على ٨ سودانيين لاتهامهم بالتشاجر مع آخر يحمل جنسية احدي الدول والتعدي عليه بأسلحة بيضاء مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب معاكسة فتاة سودانية.

‏وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من السودانيين و آخر يحمل جنسية أخرى بحي الواحة في الحي العاشر بمدينة نصر .

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على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط ٨ سودانيين وبحوزتهم ( عصيان خشبية ) ، وتم العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجروح متفرقة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته ، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين.