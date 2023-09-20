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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

علاج الإنفلونزا في
علاج الإنفلونزا في البيت

يمكن علاج الانفلونزا في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وبدون تناول الأدوية؛ حيث يمكن لبعض الخطوات ان تساعد في الوقاية من انتشار الإنفلونزا.

 

علاج الإنفلونزا في البيت

 

ومن أهم طرق علاج الإنفلونزا في البيت هي بالبقاء البقاء في منزلك، وعدم الخروج منه حتى بعد مرور 24 ساعة على زوال الحمي. 

 

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ويجب تجنب مخالطة الآخرين عند علاج الإنفلونزا في البيت لتجنب إنتشار العدوى، وحتى تشعر بتحسن حالتك الصحية.

 

ويمكن لإتباع نمط الحياة والعلاجات المنزلية، ان تساهم بشكل كبير في علاج الانفلونزا في البيت، ومن بينها، فقد تساعد التدابير التالية في تخفيف حدة الأعراض :

 

علاج الإنفلونزا في البيت

 

_ شرب السوائل بكثرة؛ حيث ان اشربِ المياه والعصير والحساء الدافئ للوقاية من الجفاف.

_ ويمكن للراحة والحصول على على قسط كافي من النوم أن يساعد جهازكَ المناعي على مكافحة العدوى. 

_ قد تحتاج إلى تغيير مستوى نشاطك، وذلك حسب الأعراض التي تشعر بها.

_ ويمكن لتناول مسكِّنات الألم، مثل : الأسيتامينوفين (Tylenol، وغيره) أو الأيبوبروفين (Advil، وMotrin IB، وغيرهما)، أن يساعدك في التخلُّص من الألم المصاحب للأنفلونزا. 

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