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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الهندسة للتمثيل.. حفيد الفنان عدلي كاسب يحكي نقطة تحول حياة جده

الفنان الراحل عدلي
الفنان الراحل عدلي كاسب

روى حفيد الفنان عدلي كاسب، نقطة تحول حياة جده وبدء مسيرته الفنية، قائلا إن جده كان مهندسا وتركها من أجل التمثيل، معقبا: “القصة بدأت منذ صغره وبدأ انضمامه لمسرح المدرسة، وكان يحب أن يتابع بعض الفرق المسرحية، واستمر حتى التخرج”.

وأضاف حفيد الفنان عدلي كاسب، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن جده بدأ بالتدريس فى كلية الهندسة، ثم تم فتح معهد التمثيل، والتحق به، وتلك كان بداية دخوله للتمثيل كمرحلة جدية، موضحا أنه تخرج فى ثاني دفعة، وكان أول عمل قام به دورا صغيرا فى فيلم “أمير الانتقام”.

وتابع حفيد الفنان عدلي كاسب، أن جده منذ الصغر كان يحب التمثيل، ولكن حينها لم يكن هناك دراسة للتمثيل، وتابع: “جدي كان رياضيا من الدرجة الأولى، وكان مشرفا على الأنشطة الرياضية وهو يدرس في كلية الهندسة”.

حفيد الفنان عدلي كاسب الفنان عدلي كاسب مسرح المدرسة فيلم أمير الإنتقام كلية الهندسة”

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