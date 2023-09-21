زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

في مفاجأة كبيرة لمتابعيها، أعلنت سلمى الجابري ، تتويجها بلقب بلقب ملكة جمال مصر للعالم لعام 2023، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وخرجت سلمى الجابري في مقطع فيديو مدته ثوانٍ معدودة لتزف الخبر لأكثر من مليون متابع، وتظهر من خلاله في لقطات مُصورة لتتويجها باللقب.



وكتبت سلمى من خلال فيديو عبر انستجرام وهي ترتدي تاج ملكات الجمال: OFFICIALLY MRS EGYPT WORLD QUEEN 2023.



من هي سلمى الجابري ؟

سلمى الجابري إحدى ناشطات الجمال والموضة عبر السوشيال ميديا حيث يتابعها أكثر من مليون شخص، وتتميز بإطلالاتها الأنيقة من خلال ظهورها عبر حساباتها.



ولمتابعة المزيد حول من هى سلمى الجابري ملكة جمال مصر .. تابع الفيديو جراف التالي: