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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب صعقا بالكهرباء بقرية البرانقة جنوب بني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شاب في منتصف العقد الثالث من العمر مصرعه اليوم الأربعاء إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوفاة شاب عشريني إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء الجثة ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن الشاب المتوفى يدعى؛ «فتحي.أ.ف» 25 عامًا، جرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه

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