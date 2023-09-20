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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع مسن صدمه توك توك في إحدى قرى بني سويف

صدى البلد

لقي مسن مصرعه صباح اليوم الأربعاء إثر تصادم  توك توك به خلال عبوره الطريق أمام وحدة إسعاف طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف وجرى نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك بشخص مسن بالطريق الزراعي أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ووفاته في الحال، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف ، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء الجثة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن المتوفي يدعى: «رمضان.ط.ص» 64 عامًا، بالمعاش، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

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