مرض غامض يضرب ساحل العاج يودي بحياة 9 أطفال

توفي 9 أطفال في قرية بساحل العاج، جرّاء مرض غامض ادي الي إدخال نحو 60 طفلاً آخر إلى المستشفى.

وقال تونغبو ياو، أحد سكّان قرية نيانغبان، لوكالة أسوشيتيد فرانس برس إنّ طفلين آخرين توفيا.

وأضاف أنّه من أصل 59 شخصاً نقلوا إلى المستشفى منذ الأحد، فإنّ 50 منهم عادوا إلى القرية.

وتابع المصدر قائلا: “في الوقت الراهن، كلّ العيّنات موجودة في المختبر، ولم نتلقّ النتائج بعد، وبالتالي فإنّ سبب هذا المرض القاتل ليس معروفاً بعد”.

وأكد مصدر آخر في المستشفى أنّ جميع الذين أدخلوا المستشفى، وكذلك الأطفال الذين ماتوا في القرية تناولوا الطعام نفسه، وهو عصيدة ذرة.