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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. زلزال يضرب مطروح في مصر و الخارجية ترحب بنتائج نقاشات السلام في اليمن

صدى البلد

وزارة الخارجية ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن خارطة طريق لدعم مسار السلام باليمن

 

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اهتمت الصحف السعودية اليوم الأربعاء بعدة احداث عالمية ومحلية.

أفادت صحيفة الرياض أن أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن هذه النقاشات التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء خلال الفترة من ( 17 إلى 22 رمضان 1444هـ)، التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.

كما أشادت وزارة الخارجية بمضامين لقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بوفد صنعاء الذي زار السعودية، والتي جرى فيها التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.

وكان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أعلن في وقت سابق أنه التقى وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال جهود مسار السلام في اليمن.

ونشر الأمير خالد بن سلمان، صورًا من اللقاء على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن".

 

وقالت صحيفة عكاظ أن أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الأربعاء، الموافق 20 سبتمبر 2023، هزة أرضية، علي بُعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة.

زلزال متوسط القوة

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد في بيان رسمي، أن الزلزال كان بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أنه  لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وجارٍ التحقق من التفاصيل. 

 

وجاء في صحيفة  الشرق الأوسط أن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش المشاركة بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد ناقش الاثنان "تعزيز علاقات البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، القضايا الإقليمية والدولية.

وقال نتنياهو في بداية اللقاء إن العلاقات بين البلدين تتعزز، وشكر أردوغان على التعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية، الذي أحبط  هجوم على السياح الإسرائيليين في اسطنبول.

ويأتي اللقاء بعد المصالحة بين أنقرة وإسرائيل التي تم تنفيذها عندما كان نتنياهو في المعارضة العام الماضي. وتبادل الجانبان الدعوة لزيارة البلدين، واتفقا على التنسيق بينهما قريبا.

ونقلت نفس الصحيفة أن توفي 9 أطفال في قرية بساحل العاج، جرّاء مرض غامض ادي الي إدخال نحو 60 طفلاً آخر إلى المستشفى.

وقال تونغبو ياو، أحد سكّان قرية نيانغبان، لوكالة أسوشيتيد فرانس برس إنّ طفلين آخرين توفيا.

وأضاف  أنّه من أصل 59 شخصاً نقلوا إلى المستشفى منذ الأحد، فإنّ 50 منهم عادوا إلى القرية.

وتابع المصدر قائلا: “في الوقت الراهن، كلّ العيّنات موجودة في المختبر، ولم نتلقّ النتائج بعد، وبالتالي فإنّ سبب هذا المرض القاتل ليس معروفاً بعد”.

وأكد مصدر آخر في المستشفى أنّ جميع الذين أدخلوا المستشفى، وكذلك الأطفال الذين ماتوا في القرية تناولوا الطعام نفسه، وهو عصيدة ذرة.

 

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