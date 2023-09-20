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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتعزيز روح الانتماء.. وزير الشباب والرياضة يطلق مبادرة five in on

صدى البلد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإطلاق مبادرة five in on ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY عن طريق الڤيديو كونفرانس. 

 

يتم تنفيذ الحدث فى وقت واحد فى كل محافظات مصر، وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات. خمس موضوعات للشباب منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة.

 

ومن جانبه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إطلاق فاعلية 'Five in One' يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي."

 

واضاف أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قمنا بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات."

 

وصرح وزير الشباب والرياضة أن فاعلية 'Five in One' فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم. نحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة."

 

وقال صبحي من خلال هذا الحدث، نسعى لتعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلاً في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطتها مبادراتها

 

حضر اللقاء السيد اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة-رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والاستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير عام المكتب الاعلامي  ،محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير ، احمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية ،مصطفي مجدي معاون الوزير ، مصطفي عز العرب معاون الوزير والأستاذ شهاب جمال الدين مسئول عام مشروع yly بالوزارة، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديرى المديريات بالمحافظات.

 

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY هو أحد المشاريع التطوعية التى أطلقها معالى الوزير الدكتور أشرف صبحي خلال عام ٢٠١٨، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

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