باب الحديد والمومياء وسهر الليالي.. أفلام مصرية رشحت للأوسكار قبل «فوي فوي»

خلال الساعات الماضية، أعلن عن اختيار فيلم “فوي فوي فوي” للمخرج عمر هلال، ليكون ممثلا لمصر في ترشيحات مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

“فوي فوي فوي” من آخر الأعمال التي عرضت في السينمات المصرية، وهو التجربة الأولى لمخرجه في عالم إخراج الأعمال السينمائية، بعد سنوات طويلة من إخراج الإعلانات.

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر، وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا.

يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وطه الدسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي، إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.

رحلة مصر مع الأوسكار منذ أن بدأت في ترشيح أفلام لتلك المسابقة لم تكن موفقة على الإطلاق، فلم يتم اختيار أي فيلم مصري ليكون في المرحلة النهائية من المنافسة.

وضمن الأفلام التى ترشحت للأوسكار: باب الحديد 1958، دعاء الكروان 1959، المراهقات 1960، وإسلاماه 1961، اللص والكلاب 1962، أم العروسة 1963، المستحيل 1965، القاهرة 30 (1966)، المومياء، 1969، امرأة ورجل 1971، زوجتى والكلب 1971، إمبراطورية ميم 1972، أريد حلا 1975، على من نطلق الرصاص 1975، (إسكندرية ليه) 1979، أهل القمة 1981، إسكندرية كمان وكمان 1990، أرض الأحلام 1993، المصير 1997، أسرار البنات 2001، سهر الليالى 2003، بحب السيما 2004، عمارة يعقوبيان 2006، فى شقة مصر الجديدة 2007، الجزيرة 2007، رسائل البحر 2010، الشوق 2011، الشتا اللى فات 2013، فتاة المصنع 2014.

كما تم ترشيح أعمال أخرى مثل سعاد، يوم الدين، الشيخ جاكسون، اشتباك، وكانت المرة الوحيدة التي لم تتقدم مصر أي عمل سينمائي من إنتاجها للمسابقة هو عام 2022.