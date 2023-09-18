نادين لبكي تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم "وحشتيني"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الخامسة والأربعين، عن مشاركة العرض الأول لفيلم النجمة اللبنانية نادين لبكي، "وحشتيني ، ضمن قسم المسابقات الرسمية".



Back to Alexandriaوهو للمخرج المصري السويسري تامر روغلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قسم المسابقات الرسمية .



والفيلم هو الفيلم الروائي الأول للمخرج تامر روغلي ، وهو من بطولة الممثلة الفرنسية الأسطورية فاني أردانت ومتعددة المواهب المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ومن مصر حسن العدل ومنحة البطراوي.

قصة فيلم وحشتيني

وقصة فيلم وحشتيني تتبع الفيلم "سو" التي يعتبر إجابة عليه بعد عشرين عامًا من الغياب حيث تتم العودة إلى موطنها مصر لرؤية والدتها فيروز، الأرستقراطية التي انفصلت عنها.

وتقرر هذه الرحلة المفاجئة، التي تقودها من القاهرة إلى الإسكندرية، وهى بداخلها خليط من الذكريات والحنين حول ماضيها، والهدف هو أن تسمح لسو بأن تصبح المرأة المتمكنة التي يجب أن تكون عليها..

وأكد المخرج تامر روغلي : أن هذه القصة الشخصية هي رسالة حب لأصله وطفولته والأشخاص الذين شكلوها .

وأضاف : أن من المؤثر أن يشاركها مع الجمهورالمصري في أول عرض في العالم العربي.

أشهر الجوائز التى حازت بها نادين لبكي

وتعتبر نادين لبكي من أبرز المخرجات الناجحات فى لبنان والوطن العربي ، حيث حازت على الكثير من الجوائز الهامة في مشوارها الفني، وتم اختيارها من ضمن أفضل 10 مخرجين في مهرجان "صندانس السينمائي" وكان منصب تقديري كبير لها، وأختيرت نادين لبكي كعضو لجنة تحكيم في نظرة خاصة، ويليهم مهرجان كان السينمائي سنة التى حصدت فيه العديد من الجوائز2015.

ومن أهم الجوائز التى حصدتها نادين لبكي ،هى جائزة وزارة الثقافة والإعلام الفرنسية سنة 2008 وكانت الجائزة شارة فارس وسام الفنون والآداب.

وأختير (هلا لوين) كفيلم مميز في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي حصل فيلم كفرناحوم على جائزة لجنة التحكيم في العرض الخاص بمهرجان كان السينمائي، كما تم ترشيحه لجائزة الأوسكار حيث إنه أفضل فيلم عربي بالإضافة إلى جوائز الكرة الذهبية جولدن جلوب.