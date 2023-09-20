منذر رياحنة: جعفر العمدة علامة فارقة.. والعميل صفر تجربة مختلفة| فيديو

قال النجم الأردني، منذر رياحنة، إن جميع عناصرمسلسل جعفر العمدة كانت تنتمي إلى النجاح، مؤكدًا أن هذا المسلسل علامة فارقة بالنسبة له بكل تفاصيل سواء من المخرج والسيناريو، موجهًا لجميع طاقم العمل الشكر والتحية.



وأضاف “رياحنة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن اختيار الأعمال كان ليس سهلًا بعد جعفر العمدة، ولكنه قام باختيار فيلم العميل صفر مع النجم أكرم حسني وربنا كتب التوفيق فيه أيضًا.



وتابع النجم الأردني، منذر رياحنة أن دور شوقي في جعفر العمدة كان من أصعب الشخصيات، لافتًا إلى أن فيلم العميل صفر كوميدي وله طابع خاص، معقبًا: “كانت تجربة رائعة وممتعة وأمنيتي أن أكون دايمًا في أعمال السينما”.