الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم عمل معاينة على المراكز الانتخابية، على مستوى الجمهورية، وعددهم حوالي 10085.



وأضاف المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن قاعدة البيانات الانتخابية مملوكة لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه يتم تحديثها كل فترة من الأحوال المدنية ووزارة الصحة.



ولفت إلي أن كل من بلغ 18 عامًا يحق له التصويت، وأنه في ٢٥ الشهر الجاري سيتم الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني.



وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي:

ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي.

نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل.

لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية.

نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور.

نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

نناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات.

اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية.

تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية.

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

عدم اعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الانتخابية.

مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة.

قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم.