عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية لصعيد مصر

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي - رئيس الطائفة الإنجيلية

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، جولته الرعوية لصعيد مصر، بعد نشاط مكثف في المنيا وأسيوط وسوهاج، بمشاركة الدكتور القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وعدد من قيادات سنودس النيل، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية. 

والتقى زكي، خلال جولته بمحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بديوان عام المحافظة، والذي رحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق، معبرًا عن سعادته بالزيارة التى تملأها مشاعر المحبة والوطنية الصادقة.

من جانبه، قال رئيس الإنجيلية خلال الزيارة: "ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة يستحق الإشادة، كما نشعر في زيارة محافظة سوهاج بأجواء المحبة الصادقة بين المصريين، ونجدد شكرنا للمحافظ على الدعم الدائم فى تقنين أوضاع جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية فى محافظة سوهاج".

كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الثلاثاء، في حفل تنصيب القس عوني سمير، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بعزبة أيوب بمحافظة المنيا، كما شارك في حفل تنصيب القس ميلاد عبد التواب بالكنيسة الإنجيلية بتناغة بمحافظة أسيوط،  بحضور  الدكتور القس راضي عطا الله، رئيس  السنودس، والقس رأفت ناجي، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظتي المنيا وأسيوط. 

وقدم الدكتور القس أندريه زكي عددًا من الرسائل خلال جولته الرعوية كان أبرزها: "الخدمة المقدرة يا إخوتي لا تبحث عن منصب ولا مكانة وهي خدمة المحتاجين في القرى والنجوع وخدمة الناس من الأعماق وبلا حدود، وكما أن الشر يأتي بشر أكثر والعنف يأتي بعنف، فإن الخير يا إحبائي يأتي بخيرٍ أكثر وأعظم".

كما اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدد من قسوس مجمع سوهاج الإنجيلي، بحضور رئيس السنودس، والقس خير خليفة، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري. 

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس المجمع والقسوس بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، ودار حوار مطول حول عدد من القضايا الهامة المتعلقة بمستقبل الخدمة والكنيسة، كما شملت الزيارة المشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الإنجيل بكنيسة بسوهاج، واحتفالية توزيع جوائز لجنة التربية بالكنيسة الإنجيلية بملوي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

ترشيحاتنا

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للشباب بوزارة الرياضة

استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الأدوية لأول مرة في تاريخ الطب

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ