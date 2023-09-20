القبض على مزارع هارب من تنفيذ 107 أحكام قضائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد 107 أحكام قضائية فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس " 24 سنة"وكفالات مالية.

كما تم ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 جنايات "تزوير" بإجمالى سجن 27 سنة و 6 أشهر.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.