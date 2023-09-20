تامر حسني ينعى والدة الفنانة دينا الشربيني: راحت عند الحنّان الكبير

نعى الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب تامر حسني: “توفيت إلى رحمة الله، والدة الزميلة الفنانة دينا الشربيني، الله يرحمها ويحسن إليها، ذهبت إلى دار الحق، ربنا يصبرك يا دينا.. راحوا عند الحنّان الكبير، أسألكم الدعاء بالرحمة لها وقراءة الفاتحة".

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 4 أشهر من وفاة والدها.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني، غدا الخميس، 21 من سبتمبر، عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر”.