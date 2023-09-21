أفضل التطبيقات المجانية لتعديل الصور على موبايلك

التقدم التكنولوجي السريع وتزايد انتشار الهواتف الذكية قد جعل من التصوير وتعديل الصور أمرًا شائعًا في حياتنا اليومية.. ولحسن الحظ، توجد العديد من التطبيقات المجانية المتاحة لأنظمة التشغيل المختلفة تمكنك من تحسين صورك وتعديلها بطريقة احترافية. في هذا التقرير، سنستعرض بعضًا من أفضل التطبيقات المجانية لتعديل الصور على الهواتف المحمولة.

1. Snapseed:



تعتبر Snapseed واحدة من أفضل التطبيقات لتعديل الصور المتاحة حاليًا. يوفر التطبيق العديد من الأدوات المتقدمة مثل التحكم في السطوع والتباين والتشبع، ويتيح للمستخدمين تطبيق تأثيرات مختلفة، وتعديل التفاصيل والتركيز، وتصحيح الألوان، والكثير من الميزات الأخرى المفيدة.

2. VSCO:



يعتبر VSCO تطبيقًا شهيرًا بين محبي التصوير الفوتوغرافي، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية إضافة تأثيرات فنية فريدة لصورهم. يحتوي التطبيق على مجموعة واسعة من المرشحات الجاهزة وأدوات التحرير البسيطة والمتقدمة، بالإضافة إلى واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

3. Adobe Photoshop Express:



هذا التطبيق المجاني يقدم ميزات ممتازة لتحسين الصور. يمكن للمستخدمين تعديل السطوع والتباين والتشبع وتصحيح الألوان وتطبيق المرشحات والتأثيرات الفنية. كما يتضمن أدوات لتحسين الجودة وتجميل الصور وإزالة العيوب الصغيرة.

4. Pixlr:



يوفر Pixlr مجموعة واسعة من الأدوات المتقدمة للتحرير، بما في ذلك طبقات الصور والمرشحات والتأثيرات والإعدادات المتقدمة للإضاءة والتباين والتشبع. يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

5. Lightroom:



تطبيق Adobe Lightroom متاح بشكل مجاني على الهواتف المحمولة ويوفر تجربة تحرير متقدمة. يسمح للمستخدمين بتعديل الألوان والتعرض والتباين والتشبع، ويتضمن أدوات لتصحيح التشويش وتنعيم الصور وتعديل الظلال والإضاءة. كما يتيح للمستخدمين تحرير الصور بتنسيق RAW وإمكانية مزامنة التعديلات عبر الأجهزة المختلفة.

هذه بعض التطبيقات المجانية البارزة لتعديل الصور على الهواتف المحمولة. يجب ملاحظة أن هذه التطبيقات توفر ميزات احترافية مجانية، ولكنها قد تحتوي على إعلانات أو عروض للترقية إلى إصدارات مدفوعة للحصول على ميزات إضافية. قبل تنزيل أي تطبيق، يُنصح بقراءة التقييمات والمراجعات وتجربة التطبيق لمعرفة أيها يناسب احتياجات التعديل على الصور الخاصة بك بشكل أفضل.