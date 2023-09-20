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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن كلية التربية بجامعة أسيوط

رئيس جامعة اسيوط
رئيس جامعة اسيوط

 تعد كلية التربية بجامعة أسيوط  من الكليات الرائدة في مجال التربية والتعليم، تم تأسيسها بالقرار الجمهورى رقم 3123 الصادر فى أغسطس عام 1966.

 

 وبدأت الدراسة بها فى العام الجامعى 1967/1966، وتسعى الكلية إلى تحقيق الريادة في المعرفة التربوية وتطبيقاتها لخدمة المجتمع، ونظم التعليم، وتعمل على تطوير التعليم على كافة مستوياته بما يحقق تنمية بشرية مجتمعية شاملة ومستدامة للمجتمع المصري وتجعله في تواصل دائم مع العالم العربي والأجنبي، إلى جانب تكوين الكوادر التربوية وتطوير التعليم على كافة المستويات.

تتضمن الكلية عدة أقسام علمية، وهي: قسم المناهج وطرق التدريس، وقسم علم النفس التربوي، وقسم الصحة النفسية، وقسم أصول التربية، وقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية، وتتعاون الكلية مع كليات الجامعة ووزارة التربية والتعليم والمدارس العامة والخاصة، والوزارات المعنية الأخرى بالتربية كالثقافة والإعلام والشباب وغيرها.

 

مدة الدراسة أربع سنوات على مدار ثمانية فصول دراسية، وتمنح الدرجات العلمية التالية:
مرحلة الليسانس والبكالوريوس - التعليم العام 

  • درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى أحد التخصصات الآتية للتعليم الإعدادي والثانوى(اللغة العربية -اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - التاريخ - الجغرافيا- علم النفس)
  • درجة البكالوريوس في العلوم والتربية فى أحد التخصصات الآتية للتعليم الإعدادي والثانوي باللغتين العربية والإنجليزية (الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء - العلوم البيولوجية الجيولوجية والبيئية )
    - درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلى والتربية تخصص معلم الحاسب الآلى.
  • مرحلة الليسانس والبكالوريوس - التعليم الأساسي
  • درجة الليسانس فى الآداب والتربية للتعليم الأساسي(اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الدراسات الاجتماعيه)
  • درجة البكالوريوس في العلوم والتربية للتعليم الأساسي ( الرياضيات - العلوم )

 

ثانياً: البرامج الخاصة
1- برنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للمدارس الدولية بنظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة بالبرنامج أربع سنوات على مدار ثمانية فصول دراسية ، ويمكن دراسة بعض المقررات فى فصول صيفية Summer .

 ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس العلوم والتربية فى إعداد معلم الرياضيات ومعلم العلوم  باللغة الإنجليزية للمدارس الدولية، ويمنح البرنامج درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إعداد معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية، ويمنح درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية (تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM باللغة الإنجليزية، فى تخصصات (الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والجيولوجيا والرياضيات، ومدة الدراسة أربع سنوات على مدار ثمانية فصول دراسية .

 

ويمكن دراسة بعض المقررات فى فصول صيفية Summer Courses، كما يمنح الطالب درجة البكالوريوس في العلوم والتربية فى تخصصات الكيمياء ، الفيزياء ، الجيولوجيا ، البيولوجي ، والرياضيات.

الساعات المعتمدة جامعة اسيوط درجة الليسانس درجة البكالوريوس علم النفس التربوي قسم علم النفس التربوي مجال التربية والتعليم نظام الساعات المعتمدة

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