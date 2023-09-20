كيفية استخراج كعب العمل أونلاين 2023

يقدم موقع صدي البلد، كيفية استخراج كعب عمل أونلاين 2023، والأوراق المطلوبة وشروط استخراجه، ووقت التسليم للمواطنين.

استخراج كعب العمل أونلاين 2023

يسأل عدد كبير من المواطنين، على كيفية استخراج كعب عمل من خلال الموبايل، وأتاحت وزارة القوى العاملة، ذلك من خلال الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة.

اوراق استخراج كعب العمل أونلاين 2023

تقديم الأوراق التالية:-

أصل تحقيق الشخصية بطاقة الرقم القومي مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل أصل المؤهل الدراسي أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد الرقم التأميني

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2023

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة اختيار من على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد كتابة البيانات المطلوبة الضغط على حفظ وتقديم الطلب بعدها استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل

استخراج كعب العمل

كيفية استخراج كعب العمل 2023

التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص استلام كعب العمل

خطوات استخراج كعب عمل بالموبيل 2023